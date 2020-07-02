Голая Памела Андерсон показала упругую попу

Модель опубликовала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новое фото, на котором она позирует голая.

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На снимке Памела лежит на животе и прикрывает грудь скрещенными руками. А вот попу модель не прикрыла.

Стоит отметить, что вокруг лежащей звезды были рассыпаны розы, а на изгибе ее поясницы были выложены лепестки. Такой натюрморт придал больше пикантности фото. Также Андерсон поблагодарила подписчиков за все их поздравления в честь ее дня рождения.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда Playboy сверкнула голой грудью на пикантном фото.

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