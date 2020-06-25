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"Чертовы пирожки": Памела Андерсон сверкнула роскошной грудью

15:55, 25 июня 2020
Звезды
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Актриса показала грудь / фото instagram.com/pamelaanderson

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Актриса прикрыла грудь руками. Но несмотря на это часть груди все же видно. Из одежды на Памеле только трусы белого цвета.

"Возьми свою силу обратно", - подписала фото актриса.

Стоит отметить, что фанатам такое фото понравилось и они отметили, что Андерсон выглядит великолепно.

"Чертовы пирожки! Ты такая красивая", "Все еще девушка моей мечты", "Привет, Памела. Ты выглядишь прекрасно и сногсшибательно. Я бы хотел пойти с тобой на свидание", - написали подписчики.

Андерсон показала фото / фото instagram.com/pamelaanderson

Как сообщал УНИАН, ранее Андерсон восхитила сеть эротическим видео.

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Теги: #фото#памела андерсон