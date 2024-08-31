Мужчина рассказал подробности трагического случая.

Украинский певец Роман Гаман, который является лидером группы "Роялкит", получил серьезное ранение на фронте.

В начале 2023 года мужчина пошел защищать Украину от оккупантов. Он воевал на Запорожском направлении, но во время выполнения одного из боевых заданий вражеский осколок прилетел музыканту прямо в голову.

"Ранение произошло в Малой Токмачке. Мы были в укрытии, но залетело просто внутрь. Без звука, без ничего, просто будто кнопка нажалась и все пространство застелилось желто-белым цветом вспышки. Я понял, что я ранен. Прислушался к себе и понял, что совсем не чувствовал тела. Просто есть цвет и точка, которая думает, и остался внутренний диалог. Но понимаю, что если я думаю, то я ранен, а не умер", - рассказал Роман в интервью "Ukrainian Witness".

Он также вспомнил, как его вовремя спасли собратья. Этот момент Гаман описал так:

"Меня ребята затянули за машины и когда пришел в себя, то сделал очень глубокий первый медленный вдох. Было очень сложно дышать. Ранение в голову. Осколок зашел прямо в мозг и там и остался. Мозг боли не чувствует, поэтому мне не было больно, но была такая слабость, что хотелось просто исчезнуть. Было невыносимо даже смотреть и воспринимать, что я жив".

Музыкант был доставлен в больницу, где ему сделали срочную операцию. На голове у Романа остался шрам, однако он благодарит всех, кто сохранил его жизнь.

"Меня перебинтовали, очень быстро эвакуировали и проснулся я уже после операции в Запорожье. Шрам получился хорошим. С хирургом очень повезло", - добавил артист, который уже чувствует себя лучше и даже вернулся к творчеству.

Он выпустил новую песню "Токмачка", а на обложке видео добавил снимок своего черепа.

Напомним, ранее известный украинский певец-воин показался в Курской области.

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