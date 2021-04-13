Церемония состоится в апреле / фото ua.depositphotos.com
Церемония "Оскар" в 2021 году состоится в ночь с 25 на 26 апреля. Подготовка уже началась.
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Ведущими церемонии будут актеры Бред Питт и Зендая. Также вручать награды будут Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд и другие знаменитости.
Номинанты на премию "Оскар": что известно
- 15 марта был представлен полный список претендентов на премию. В номинации "Лучший фильм" - "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды", "Отец", "Минари", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Суд над чикагской семеркой" и "Звук металла"
- За лучшую режиссерскую работу будут бороться Дэвид Финчер, Эмиральд Феннел, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг и Ли Айзек Чан
- В категории "Лучшая женская роль" среди номинантов: Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд, Кэри Маллиган
- За "Оскар" за лучшую мужскую роль будут бороться: Риз Ахмед, Чэдвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман, Стивен Ян
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