Церемония состоится в ночь с 25 на 26 апреля.

Церемония "Оскар" в 2021 году состоится в ночь с 25 на 26 апреля. Подготовка уже началась.

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Ведущими церемонии будут актеры Бред Питт и Зендая. Также вручать награды будут Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд и другие знаменитости.

Номинанты на премию "Оскар": что известно

15 марта был представлен полный список претендентов на премию. В номинации "Лучший фильм" - "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды", "Отец", "Минари", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Суд над чикагской семеркой" и "Звук металла"

За лучшую режиссерскую работу будут бороться Дэвид Финчер, Эмиральд Феннел, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг и Ли Айзек Чан

В категории "Лучшая женская роль" среди номинантов: Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд, Кэри Маллиган

За "Оскар" за лучшую мужскую роль будут бороться: Риз Ахмед, Чэдвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман, Стивен Ян

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Автор: Диана Могилевич