Он говорит, что ему нравились всегда ее ценности.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, какие изменения увидел в Елене Зеленской во время войны.

Он вместе с Первой леди работал и участвовал во многих совместных мероприятиях.

"Да, она изменилась. Мне кажется, что она стала суперсильной, стала лучше. Ну, она не была никогда плохой. Это как будто я делаю кому-то комплименты в политике. Я говорю, если как о человеке. Я не знаю ее в других вещах, мы общаемся редко, но она мне всегда нравилась, ее ценности. Все идеи, которые я говорю, она поддерживает. Что мне еще нужно?" - сказал Клопотенко в интервью каналу "Пряма червона".

Он также добавил, что не поддерживал ранее Владимира Зеленского до войны, но сейчас критиковать власть не готов.

"Я считаю, что во время войны говорить о человеке, который является президентом государства и мы можем спокойно сидеть в баре сейчас, то что еще надо говорить? Если я скажу, что я поддерживаю Зеленского, я буду в него верить... Что это даст? Мы сейчас воюем. Когда наступит день победы, мы сядем и будем анализировать, кто что делал правильно, кто - неправильно. Сейчас нужна максимальная поддержка президента. Если мы будем разделяться во мнениях, то никогда не победим. Поэтому все, что он делает я поддерживаю и буду поддерживать дальше", - добавил Евгений.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко признался, сколько тратит денег в месяц.

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