Также она "прошлась" по Филиппу Киркорову, который поддерживает оккупантов.

Экс-депутат Госдумы Мария Максакова высказалась об известной певице Лолите, родившейся в Украине, но переехавшей в Россию и поддержавшей оккупантов.

В интервью УНИАН она заявила, что Лолита на самом деле любит не Россию, а деньги и алкоголь. Поэтому, по словам Максаковой, там, где певица увидит деньги и алкоголь, зрителя ждет ее любовь и демонстрация всех ее прелестей совершенно беззастенчивая.

Также она "прошлась" и по Филиппу Киркорову, который не только словесно поддерживает Россию, но и приезжает к оккупантам в госпиталь. Мария высказалась о его поведении в последнее время. В частности, когда он ударил зрителя по лицу букетом роз, нахамил телеведущей и прямо со сцены гневно высказался в адрес своей коллеги, певицы Наргиз.

"Первое время он сопротивлялся. И тут, наверное, совпало два явления. С одной стороны, ему постоянно припоминают необходимость более явно выражать свою позицию, и он нервничает. А с другой стороны, в литературе достаточно подробно описаны случаи климакса и особенности этого состояния. Если в прежнем своем половозрелом и активном виде он уже демонстрировал раздражительность, грубость, рукоприкладство, розовые кофточки и даже побои некоторых журналистов, то теперь уже приходится наблюдать это не раз в год, как раньше, а каждый день", - сказала Максакова.

Она вспомнила и одно из последних выступлений путиниста, когда он вышел на сцену в колготках. Тогда это фото разлетелось по всей сети.

"Насколько я знаю, недавно в Арабских Эмиратах Киркорова не пустили в бутик Dolce & Gabbana в Dubai Mall. Может быть, он уже так поизносился, что у него закончилась верхняя одежда и ему теперь приходится выступать в таком нелепом виде, в нижней одежде, то есть в одних трусах. В связи с этим я ему могу дать такой оригинальный совет: если он попросит свою модистку ему пошить из трусов наряд (тем более, что они у него наверняка все брендовые), то это, наверное, затмит мясное платье Леди Гаги", - высказалась Максакова.

Она добавила, что администрация Кремля сегодня использует всех артистов. Она хочет стереть кровь со своего стола, используя именно их в качестве тряпки.

"Идущие в ногу с Кремлем, оправдывающие зверства должны в первую очередь думать о том, на какой свалке истории они, как тряпки, окажутся после того, как закончится финальный акт этого омерзительного спектакля", - подытожила Максакова.

Напомним, ранее Мария Максакова рассказала, как путинист Николай Басков погубил себя.

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