Известный украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко ушел из жизни. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала болезнь, с которой он боролся в последнее время.

О тяжелой утрате сообщил экс-председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач.

"Сверхпечальная новость - ушел из жизни кинорежиссер Олег Фиалко... Месяц назад ему исполнилось 78 лет. Он болел долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись добрые люди и помогли. Но болячки все же взяли верх", - написал Сергей в своем Facebook.

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Мужчина также добавил, что покойный был очень энергичным и не чувствовал себя на свой возраст.

"78 - вроде бы и немало, однако почтенный возраст с Олегом не вязался. Он всегда выглядел человеком, который заряжен жить по-молодому. У него было два образования - киноведческое и режиссерское, а еще - он был по-настоящему артистичным", - отметил Тримбач.

Что известно об Олеге Фиалко

Олег Фиалко начинал свою карьеру в 1973 году с киностудии имени Довженко Затем стал секретарем Союза кинематографистов Украины и заместителем начальника Главного управления культуры КОГА.

У мужчины есть звание Заслуженного деятеля искусств Украины, он награжден также почетным знаком "За честь и достоинство" Международного детского кинофестиваля, а также получил Золотую медаль фонда им. Ханжонкова "За весомый вклад в развитие кинематографа". Его самыми известными работами были такие фильмы: "Возвращение Баттерфляй", "Бич Божий", "Пробивной человек" и многие другие киноленты.

Напомним, недавно умер автор хита "Снега Килиманджаро" французский шансонье Паскаль Данель.

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