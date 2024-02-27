По словам Поляковой, Винник "кинул" ее на деньги.

Певица Оля Полякова до полномасштабного российского вторжения дружила с Олегом Винником и даже выпустила с ним совместную песню "Длинноногое счастье".

Накануне 24 февраля 2022 года они должны были выпустить клип на эту песню. Полякова заплатила 150 тысяч евро за промо, однако потом Винник исчез.

В связи с этим последние два года Полякова решает неприятную ситуацию, которая возникла с компанией, выделевшей деньги на промо. Винник также должен был участвовать в этом вопросе, но он отсиживается в Германии.

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Полякова обижается на Винника из-за этого и говорит, что не подала бы ему руку.

"Я бы не пожала руки Олегу Виннику. Не потому, что он сбежал или не сбежал. Это, знаете, дело каждого. Хотя, такое себе дело. А потому, что он меня подставил. У нас с Олегом был общий трек – "Длинноногое счастье". Это то, что у меня впоследствии превратилось в "Чарівні очі", уже мою сольную песню. Но перед войной мы сделали очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. И мы сняли очень дорогое красивое видео. И когда это все произошло, и нужно было как-то переделывать это все – Олег исчез. И я сама за эти средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала", - призналась Полякова в комментарии Times of Ukraine.

Напомним, ранее Оля Полякова превратилась в брюнетку для феерического клипа.

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