Маша попала в неприятную ситуацию.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой попала в скандал. Девушку обнили в воровстве одежды, которую она получила по бартеру.

Так, один из брендов предложил Маше сотрудничество - они высылают ей одежду, а она рекламирует их магазин. Однако позже у сторон произошел конфликт.

В сети появилось видео, на котором представители бренда говорят о том, что Маша получила вещи, но рекламу так и не сделала. Таким образом они потеряли не только потенциальных клиентов, но и почти 8 тысяч гривень - стоимость одежды.

Видео дня

Также в видео говорится о том, что магазин пытался связаться с Машей, чтобы выяснить ситуацию, однако изначально девушка сказала о том, что попала в больницу, а затем и вовсе исчезла.

Полякова-младшая не стала молчать и прокомментировала этот инцидент. На своей странице в Instagram она заявила, что представители бренда не захотели войти в ее положение:

"Недавно в интернете появилось какое-то видео, где какой-то бренд обвиняет меня в воровстве. Это действительно очень неприятная ситуация, ведь я должна была выложить рекламу по бартеру, не за деньги, но, к сожалению, попала в больницу, поэтому вовремя не смогла сделать рекламу. К сожалению, люди не вошли в мое положение и решили просто хайпонуть на моем имени".

Девушка добавила, что предложила оплатить товар, однако ей не отправили реквизиты. Позже, по словам Маши, представители магазина почистили их переписку и перестали отвечать на сообщения.

Напомним, ранее Маша Полякова попала в больницу. Девушке сделали операцию.

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