Причиной ссоры стал концерт Оли в Харькове.

Украинская певица Оля Полякова и главный санитарный врач Виктор Ляшко поскандалили в прямом эфире телеканала "Украина 24".

Причиной ссоры стал карантин в Украине. Напомним, что недавно в Харькове отгремел концерт Поляковой, несмотря на введение в стране карантина. После концерта полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил карантина.

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В прямом эфире Оля сказала, что вопрос введения локдауна требует серьезного диалога, ибо разным сферам нужно как-то выживать.

"То, как вы там кулуарно принимаете решения, и считаете это достижениями - это смешно… Что вы можете предложить нам – артистам, музыкантам, авторам – чтобы мы вновь запаслись терпением и закрыли глаза на бездумную политику по отношению к себе? Скажите: давайте встретимся, обсудим все инициативной группой. Мы уже встречались еще в сентябре – и ничего. Только хейт, обвинения, скандалы и так далее. Если локдаун – то давайте компенсации, или хотя бы понимание, как мы выйдем из кризиса и компенсируем потери", - заявила Полякова.

В ответ на это Ляшко сказал, что перед концертом в Харькове встречался с Поляковой. Они договорились о том, что заполненность зала будет 50%, и все зрители будут соблюдать масочный режим и дистанцию. Но так не произошло.

"Мы пошли навстречу вам… Мы приняли решение про 50% заполненность зала, про то, что вы лично, выступая на сцене, будете просить всех зрителей одевать маску, придерживаться дистанции… После этого через две недели появился Харьков (концерт в Харькове – УНИАН.), где началась эта ситуация…" – сказав главный санврач.

По словам Оли, она не контролировала ситуацию с концертом. Такое поведение Ляшко она назвала "выдергиванием и манипуляцией". Более того, она сказала, что концерт был и вовсе не ее.

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Автор: Диана Могилевич