Певица поделилась подробностями своей интимной жизни.

Украинская певица Оля Полякова в программе "Взрослые девочки" рассказала, что у нее есть табу в сексе. Одно из них - это анальный секс.

При этом она обожает заниматься сексом во время критических дней. Также Полякова порекомендовала женщинам купить специальную губку, которая впитывает кровь. Тогда интимная близость в этот период будет более комфортной.

Читайте также"Это не было насилие?": Маша Ефросинина впервые рассказала об ужасном первом сексе"Я люблю секс во время цикла. Ну зачем "много крови". Вот сразу лайфхак от Оли Поляковой – продаются в аптеках специальные штучки для занятий сексом во время месячных. Это такая губка, которая вставляется туда и, пожалуйста, никакой крови. Конечно, если цикл на пике, то я, пожалуй, откажусь. Но если месячные заканчиваются, тогда почему себе отказывать?" – рассказала звезда.

Напомним, в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" Оля Полякова назвала себя "развратной бабищей".

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