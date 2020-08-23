цей матеріал доступний українською

Ольга Фреймут заразилась коронавирусом

17:24, 23 августа 2020
Звезды
401 0
Оля показала фото / instagram.com/freimutolia

Читайте такжеПэрис Хилтон рассказала о насилие в детстве

"Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу уведомила всех контактных лиц. Спасибо всем за теплые слова поддержки. Храни вас и ваши семьи Господь", - написала Оля.

Также она добавила, что пока приостановила работу над всеми проектами. Поэтому ее участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" - под вопросом.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter