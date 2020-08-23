Ольга Фреймут заразилась коронавирусом

Ведущая не знает, где могла подцепить вирус.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут написала в Instagram, что заразилась коронавирусом.

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"Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу уведомила всех контактных лиц. Спасибо всем за теплые слова поддержки. Храни вас и ваши семьи Господь", - написала Оля.

Также она добавила, что пока приостановила работу над всеми проектами. Поэтому ее участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" - под вопросом.

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Автор: Диана Могилевич