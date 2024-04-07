Ведущий поделился, что вместе с ним дополнительное образование будет получать его жена Инна.

Украинский телеведущий, автор YouTube-проектов Александр Педан, которого недавно обокрали, заявил, что хочет получить еще одно образование в 42 года. Звезда ошеломил фанов своим решением поступить в университет.

Как известно, Педан ранее получил экономическое образование, но недавно решил поступить на другую специальность. Поэтому телеведущий будет изучать отрасль государственного управления. Выяснилось, что такую идею мужа поддержала жена телеведущего, Инна Педан. Женщина собирается поступить в тот же самый вуз, что и мужчина.

"Это будет о том, как я еще могу монетизировать свою популярность с пользой для государства. Государственные органы управления, общественные организации... Жена мне говорит: "Ты что, крадешь мою мечту, это ты будешь учиться в том вузе?". Хотим поступать в один и тот же университет. И это так круто", - признался Педан в программе "Ближе к звездам".

В дополнение, как рассказал Александр, его жена сменила профессию. Инна работала преподавателем английского языка на протяжении 10 лет. Кроме того, женщина выучилась на сексолога и открыла собственную школу. Однако на этом Инна Педан не останавливается и продолжает развиваться. Сейчас жена телеведущего получает новое образование:

Она выучилась на сексолога и сейчас учится на психоаналитика, чтобы нести в массы важность полового воспитания детей. Она открыла школу полового воспитания, где обучает деток. Я очень счастлив и горжусь моей женой.

Напомним, ранее Александр Педан рассказал о дружбе с Юрием Ткачом.

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