Скрипка не считает украинцами тех, кто проживает на нашей территории, но пишет песни на языке страны-агрессора.

Украинский артист Олег Скрипка заявил, что артисты, которые проживают в Украине, но пишут песни на русском языке - это "часть русского мира".

Об этом он сказал в интервью КП в Украине.

"Наша фирма не едет в Россию. Едет как раз постсовок. Пусть едет и остается там. Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные. Нужно поставить раз и навсегда точки над "i". Есть украинцы, которые действительно сочувствуют Украине, помогают, они могут быть даже не этническими украинцами, не иметь нашего паспорта. Например, Джон Маккейн. Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал. А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском, они не живут в украинском мире. Они живут в паттернах, в постсовках. Я иногда, может, неправильно говорил на этот счет или не так интерпретировали мои слова, что таких людей нужно изолировать", - заявил музыкант.

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Также он отметил, что таких артистов лично он считает всего лишь резидентами Украины, но никак не украинцами. При этом Скрипка выразил уважение Потапу и его трекам на родном языке.

"Вот "999" - прекрасная украинская поп-песня. Я же не диктатор. Та часть Потапа, которая разговаривает на украинском, а он прекрасно владеет языком, и та часть Потапа, которая сделала эту песню и другие украиноязычные, которые он пишет для Насти Каменских, это прекрасная украинская эстрада", - объяснил Скрипка.

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Автор: Диана Могилевич