За 11 сезонов в шоу сменилось много наставников.

Главный песенный конкурс "Голос страны" выходит в эфир уже 11 сезонов подряд.

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В первом сезоне шоу судьями были победительница "Евровидения" Руслана, популярный артист Александр Пономарев, а также Диана Арбенина и Стас Пьеха. Победу одержал участник команды Дианы Арбениной.

Во втором сезоне тренерами остались Диана Арбенина и Александр Пономарёв. Затем к ним присоединились двое новых судей — Олег Скрипка и Валерия. И в этом сезоне шоу также победил участник из команды Арбениной.

В третьем сезоне состав жюри состоял полностью из украинских звёзд: к Олегу Скрипке и Александру Пономарёву присоединились Тина Кароль и Святослав Вакарчук. В этот раз Пономарев решил не уступать никому свое лидерство и довел своего подопечного до победы.

В четвёртом сезоне изначально утвердили трех тренеров - Ани Лорак, Сергей Лазарев и Тамара Гвердцители. Затем с помощью интернет-голосования на сайте "1+1" зрители выбрали четвертого наставника - Святослава Вакарчука. И они не прогадали, ведь именно Вакарчук со своим подопечным выиграли эту битву.

В пятом сезоне тренерами были Святослав Вакарчук, Александр Пономарёв и Тина Кароль, Потап. Украинская певица Кароль вывела своего подопечного на музыкальный Олимп.

В шестом сезоне проекта Александра Пономарева заменил Иван Дорн. Но победу уже второй раз одержал Вакарчук.

В седьмом сезоне в числе тренеров остались Тина Кароль и Потап, к ним присоединились двое новых судей — Сергей Бабкин и Джамала. Последний романтик современности Бабкин сумел сделать так, чтобы его подопечный выиграл эту непростую битву голосов.

В восьмом сезоне остались те же тренеры, что и в седьмом сезоне. Но победителем стал участник из команды Тины Кароль.

В девятом сезоне в числе тренеров остались Тина Кароль и Потап, затем к ним присоединились MONATIK и Dan Balan. К слову, последний из перечисленных тренеров довел своего подопечного до победы.

В десятом сезоне в числе тренеров остались Тина Кароль, MONATIK, Dan Balan, а на месте Потапа поставили двойное кресло, в котором сидел сам Потап и его супруга - NK. Но даже такой семейный тандем не помог наставникам одержать победу. Их "переплюнула" Тина Кароль со своим подопечным.

В одиннадцатом сезоне в числе тренеров остались Тина Кароль и MONATIK, к ним присоединились двое новых судей - DOROFEEVA и Олег Винник. Пока неизвестно кто "возьмет" первое место.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

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Автор: Диана Могилевич