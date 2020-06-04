"Вот это да!": стройная Злата Огневич неожиданно снялась в эротической фотосессии

Артистка впервые в жизни отважилась на эротическую фотосессию.

Украинская певица Злата Огневич порадовала своих поклонников свежими фото в необычном для себя амплуа. Артистка впервые в жизни отважилась на эротическую фотосессию.

Снимки появились на ее странице в Instagram.

"Если бы мне еще несколько лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть", - призналась Злата.

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По ее словам, фотосессия заставила ее вспомнить для нее очень давнюю и болезненную историю, когда парень, которого она очень любила, наговорил ей неприятных вещей.

"Он меня называл неудачницей, бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен. Но дальше пошли упреки относительно тела, фигуры: толстая (да-да, я склонна быстро набирать вес), неуклюжая коротышка, мол, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я. Вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно... Вот, пишу это и слезы наворачиваются", - рассказывает певица.

"Вот это да!", "Очень горячо!", - похвалили снимки поклонники.

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