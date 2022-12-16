С самого утра во всех регионах страны объявлена воздушная тревога.

В пятницу, 16 декабря, с самого утра во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за очередного массированного обстрела со стороны РФ. Известно, что страна-террорист выпустила по нашим мирным регионам более 60 ракет. Украинские знаменитости уже отреагировали на происходящие и призвали своих подписчиков не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Анна Кошмал

Звезда сериала "Сваты" написала: "Тяжелое утро… Друзья, берегите себя, не пренебрегайте безопасностью".

Юлия Санина

Фронтвумен группы "The Hardkiss" показала, что прячется со своим домашним питомцем в подвале.

Видео дня

"Киев. Воздушная тревога. Подвал. Огурцы. Собака-антистресс", - прокомментировала фотографию артистка.

Анатолий Анатолич

Блогер и телеведущий обратился к поклонникам с той же просьбой - не игнорировать тревогу.

"Эти никчёмности активизировались. Надеюсь, все в безопасности", - написал он.

Александра Зарицкая

Вокалистка группы KAZKA опубликовала фото, сделанное в спортзале. Очевидно, именно туда Саша спустилась, чтобы переждать воздушную тревогу. В геолокации она отметила город Днепр. Судя по информации из официальных источников, город практически полностью обесточен из-за сегодняшнего обстрела. Там остановлено движение метро и наземного общественного электротранспорта.

"Не игнорируйте тревогу. Мы в тренажерном зале в отеле, в подвальном помещении", - написала Зарицкая.

Настя Каменских

Супруга Потапа опубликовала карту воздушных тревог, согласно которой опасность объявлена для всей Украины. Это Настя подписала кратко: "Пожалуйста, берегите себя и прячьтесь в укрытие. Мы выстоим".

Отметим, по состоянию на 12:20 сообщается о взрывах в Киеве, Днепре и Днепропетровской области, Харькове, Запорожье, Виннице, Кировоградской области, Полтавской области, Житомирской области. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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