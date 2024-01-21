Женщина благодарна врачам, которые вовремя спасли ее жизнь.

Американская актриса, звезда известного сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк едва не умерла на отдыхе в Таиланде. Шокирующую новость она сообщила у себя в Instagram, выложив фото из реанимации.

"Я не решалась поделиться происходящим, потому что я все еще в муках выздоровления. Я оправляюсь после первых недель 2024 года, единственное слово, которое приходит мне в голову - это "Спасибо". В отпуске в декабре на Новый год то, что началось у меня с обычного тонзиллита, переросло в критический септический шок, который заразил и повредил несколько моих органов", - написала актриса.

Далее она отметила, что без поддержки любимого тоже актера "Эмили в Париже" Пола Формана, она бы не смогла все это пережить.

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"Больше всего благодарна любимому за то, что он был рядом со мной во время этого всего. Он успокаивал и помогал ездить в три иностранные больницы. Потом сидел неделю в реанимации, помогал делать огромное количество снимков, тестов и инъекций", - вспомнила Эшли весь ужас болезни.

Также она поблагодарила врачей за то, что вовремя оказали помощь и спасли ее жизнь.

Реакция Лили Коллинз на пост

Подписчики начали желать Эшли выздоровления и писали слова поддержки. Интересно, что сообщение Парк прокомментировала и главная героиня сериала "Эмили в Париже" и ее подружка актриса Лили Коллинз.

"Я едва могу смотреть на эти фото без слез. Я люблю тебя и всегда благодарю за то, что ты есть. И также благодарна Полу за его невероятно большое сердце и за то, что он был рядом на каждом шагу. Я не могу дождаться, когда уже можно будет обнять вас", - написала Коллинз.

Напомним, ранее сепсис произошел и у актрисы Екатерины Тышкевич. Девушка страдала от постоянных головных болей и пыталась лечиться народной медициной. Однако это не помогло, поэтому она поехала на Бали, в надежде, что станет лучше. Впоследствии ее госпитализировали. Далее произошел сепсис, причиной которого был стафилококк. Он попал в кровь звезды через плохо обработанную кожу во время установки катетера в больнице. Актриса долгое время лежала в реанимации, но сейчас ее выписали и состояние здоровья улучшилось.

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