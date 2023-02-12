Инцидент произошел на концерте в Ставрополе.

Российский певец Григорий Лепс в очередной раз оскандалился. Он матом послал признанного Минюстом РФ иноагентом Максима Галкина прямо на концерте в Ставрополе.

"Максим Галкин может идти на х*й", - заявил Лепс.

Также под раздачу попала певица Натали. Путинист пошутил, что купил ей на кладбище цветы.

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Стоит отметить, что такое агрессивное отношение у Лепса к Галкину из-за того, что тот осудил войну в Украине. Юморист вместе с Пугачевой и детьми еще в начале полномасштабного вторжения уехал в Израиль, где выступал на концертах, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам.

А вот почему он так негативно настроен по отношению к Натали - непонятно. Певица молчит о преступлениях Кремля и диктатора Владимира Путина.

Скандалы с Григорием Лепсом

В декабре 2022 года Лепс выступил на концерте, где шокировал публику неадекватным поведением. Он швырнул микрофон и свои очки, а затем скрылся за кулисы.

Позже он в состоянии алкогольного опьянения затеял драку возле бара в Санкт-Петербурге. Потерпевший петербуржец написал заявление на артиста, но тому удалось с ним договориться.

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