В сети появилась информация, что команда Destiny для победы в конкурсе делала нечестные букмекерские ставки.

Экс-министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела приказал провести аудит расходов участницы Евровидения 2021 Destiny.

Об этом сообщает Times of Malta.

Мальта выделила 650 000 евро из государственного бюджета для участия Destiny в песенном конкурсе. После полученных отчетов, политики заподозрили, что часть этих денег использовали на рекламу у блогеров и букмекерские ставки. Все это делалось для того, чтобы артистка одержала победу на Евровидение. Также отмечается, что один человек уже подтвердил, что часть денег ушли на нечестные букмекерские ставки.

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Несмотря на то, что расследование начнется 31 мая, команда артистки пока никак не прокомментировала данные подозрения.

Напомним, на песенном конкурсе Евровидение 2021 Destiny заняла седьмое место с песней Je Me Casse. Хотя букмекеры были уверены, что 19-летняя девушка займет третье место.

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Автор: Диана Могилевич