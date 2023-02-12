Светлана Готочкина долго не продержалась в шоу.

Украинский актер Тарас Цымбалюк дал откровенное интервью Григорию Решетнику и немного рассказал о своей личной жизни. Сейчас он встречается с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

В ходе беседы Григорий напомнил Тарасу, что его возлюбленная, оказывается, участвовала в четвертом сезоне романтического реалити "Холостяк". Девушка познакомилась с главным героем на первой вечеринке, но розу не получила. Поэтому в конце первого дня на проекте она отправилась домой.

Однако, как говорит сам Тарас, он не смотрел шоу с участием возлюбленной. По его словам, их жизненные планы полностью совпадают. К тому же они обп мечтают о крепкой семье.

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Также Цымбалюк добавил, что у Светланы есть харизма, которая его притягивает, и чувство юмора. Около месяца со дня знакомства они общались только по телефону, и уже тогда, как признался Тарас, он влюбился в девушку.

"Самое главное произошло через три дня, кажется. Светлана была в Польше, мы созвонились по WhatsApp, никто не ожидал ничего от этого звонка. Мы проговорили четыре часа. У нас настолько случился синхрон по чувству юмора, нам было интересно узнать друг о друге хоть что-нибудь. Светуся очень инициативная, у нее есть харизма, которая притягивает меня лично", - сказал секс-символ украинского кино.

Напомним, ранее Цымбалюк ответил, почему не пошел служить после повестки.

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