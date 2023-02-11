Знаменитость сказал, что он ходил в военкомат, но сейчас на фронт не собирается.

Украинский актер Тарас Цымбалюк недавно получил повестку, но служить не пошел. Знаменитость в недавнем интервью рассказал, что ходил в военкомат для прохождения медосмотра, но на фронт его не пустили, поскольку тот не имеет за плечами боевого опыта или военной кафедры.

В интервью с Григорием Решетником Цымбалюк ответил хейтерам, обвиняющим его в "уклонении от службы":

"Когда тебе пишет какой-то диванный критик: "Иди на передок, иди в окоп".. Я не хочу человеку объяснять, что своей медийностью я могу гораздо больше пользы принести, находясь здесь. Что будет тогда, если все сейчас пойдут на передовую и кто будет волонтерить, помогать этим людям? Пишут же кто? Те, кто сидят дома. У них много времени".

Тарас Цымбалюк добавил, что со своими не менее известными коллегами он довольно часто собирает средства на помощь военным, и останавливаться не намерен. Например, недавно за эти деньги удалось купить автомобиль скорой помощи.

"Когда с актерами сделали свой благотворительный аукцион, начали собирать деньги на скорую помощь. Собрали 50 тысяч евро, например, я понял, что вот здесь сила того, что я могу использовать свою медийность как помощь. Когда мы летом делали спектакль, с каждого спектакля мы что-то пытались купить. Я сам себе пожал руку и сказал: "Чувак, здесь ты будешь гораздо полезнее", - резюмировал Цымбалюк.

Напомним, актер Тарас Цымбалюк показал страстный поцелуй с возлюбленной.

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