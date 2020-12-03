Актриса умерла / RAMT.RU
Российская и советская актриса Нина Акимова умерла на 76 году жизни. По предварительным данным, она умерла по естественным причинам.
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Об этом сообщает "МК".
Артистку нашли у нее в квартире обнаженной. На ее лице были зафиксированы повреждения - ссадина на лбу и гематомы в области глаз. Поэтому пока полиция проводит проверку.
Стоит напомнить, что в 2019 году Акимова попадала в больницу с побоями. А в 2020 году она ненадолго исчезала. Директор театра, где работала артистка, даже подавала заявление в полицию.
Чем известна Нина Акимова:
- С 1983 года она была актрисой в Российском академическом молодежном театре
- Также она сыграла в фильмах "Дуэль", "Город – одна улица", "Метель", "Сердце матери", "Дубравка", "В распутицу" и других
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