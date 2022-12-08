Оказывается, у него были проблемы со связками на ногах.

Россиский артист Николай Басков последнее время еле стоит на ногах. Состояние его здоровья вызывало беспокойство у россиян, учитывая, что он еще и сильно поправился.

На днях он принял участие в съемках новогоднего концерта, где его вели под руки, а на сцене он практически не шевелился. Сейчас же Telegram-канал SHOT сообщил, что у Баскова таки есть проблемы со здоровьем.

Оказывается, недавно он перенес операцию на ногах после травмирования связок. Это подтвердила и представитель артиста.

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Она рассказала, что постепенно состояние путиниста улучшается, и скоро он выступит на "Золотом граммофоне".

У Николая Баскова проблемы со здоровьем

Российский певец и открытый путинист, поддерживающий войну РФ против Украины, Николай Басков шокировал переменами во внешности. "Натуральный блондин" сильно располнел.

Позже о внешнем виде Баскова высказалась экс-депутат Госдумы Мария Максакова. Она заявила, что путинист выглядит нездорово.

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