Подписчиков Никитюк позабавила пародия, о чем они написали в комментариях.

Извесная украинская ведущая Леся Никитюк записала пародию на другую телезвезду - Ольгу Фреймут.

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Соответствующий ролик леди Ле опубликовала на своей странице в Instagram. Очевидно, это пародия на видео Фреймут о том, как правильно есть фрукты из коктейля.

А Никитюк провела "урок по этикету", как правильно есть вареники с вишней.

"Как правильно есть вареники с вишней? Простые правила этикета от леди Л.", - говорит на видеозаписи Леся, разговаривая с набитым ртом и демонстрируя запачканные соком вишни руки.

"Где-то затопала ножками Оля Ф", "Кого-то мне напоминает", "Леся - тролль", - пишут в комментариях к ролику.

"Баттл" в сети между Никитюк и Фреймут: что известно

Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что 25 октября выступит с Ольгой Фреймут и Ильей Падзиной на шоу "Танцы со звездами". "Фреймут - это персонаж number 1 в шоу "Танцы со звездами", за ней интересно наблюдать и у нее куча историй... Она странная, скандальная, всегда почему-то бледная как будто после электрофореза. Открою секрет, мне нравятся такие персонажи!", - написала леди Ле.

На следующий день Фреймут опубликовала в Instagram пост, в котором высказалась насчет своей коллеги Лесе Никитюк. "Высокая (у нее ноги заканчиваются там, где мое тело). Громко смеется. Шутит наравне с мужчинами. Она, наконец, нынешняя моего бывшего... коллеги", - написала Ольга.

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Автор: Ольга Робейко