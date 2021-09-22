Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приехала с визитом в графство Камбрия.

Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям и побывала в графстве Камбрия.

Миддлтон посетила тренировочный спортивный центр, а также встретилась с очевидцами Холокоста, проживающих в графстве, пишет 24 канал со ссылкой на Express.

Герцогиня прибыла в графство в сопровождении кадетов Королевских ВВС. Вместе с ними она отправилась в Виндермирский тренировочный спортивный центр, расположенный в национальном парке Лейк-Дистрикт". Чтобы показать положительный пример, она прокаталась на горном велосипеде и попробовала свои силы в скалолазании.

Для прогулки Кейт выбрала куртку цвета хаки и удобные ботинки от See by Chloe, в которых она часто появлялась раньше на публике. Кейт Миддлтон имела приподнятое настроение и много улыбалась.

Герцогиня спросила подростков, чем они занимались на карантине, и как пандемия повлияла на их психическое здоровье, говорится в сообщении герцогов в Instagram. Курсанты заварили чашку чая для герцогини.

Визит ознаменовал повторное открытие Учебного центра Windermere Adventure Training после ремонта. Центр позволит сотням курсантов со всей Великобритании ежегодно посещать Камбрия и участвовать в мероприятиях, а также получать награды имени герцога Эдинбургского.

Следующей частью ее программы в графстве Камбрия стала встреча на морской прогулке по озеру Виндермир с представителями группы, которую называют "детьми Виндермира". Пожилые люди в своей жизни повидали многое: в детстве они пережили Холокост, оставшихся без родителей, однако их смогли перевести на территорию Англии, где они и осели. Общение Кейт с людьми прошло в теплой и непринужденной атмосфере.

Для встречи супруга принца Уильяма сменила в образе лишь куртку - она надела жакет британского бренда Really Wild.

Герцогиня сопровождала двух представителей группы из 300 "детей Виндермира", переживших Холокост и прибывших в Камбрию в 1945 году. Они поделились с Кейт своей историей.

Напомним, как писал УНИАН, ранее герцогиня Кембриджская во время визита на авиабазу RAF Brize Norton пообщалась с британскими военными, которые в последние недели помогли эвакуировать тысячи людей из Афганистана.

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Автор: Виктория Гордиенко