Оккупанты повредили улицу, на которой живет певица.

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с первых дней войны занимается волонтерством, рассказала, что массовые обстрелы Киева коснулись и ее улицы.

По словам знаменитости, оккупанты "разнесли" улицу, на которой она жила в Киеве.

"Моей улицы нет. Спасибо всем, кто искал и предложил помощь. Мои люди всегда есть", - написала Астафьева в инста-сториз. Видео дня

После этого происшествия Даша обратилась ко всем россиянам и призвала их уйти прочь из Украины.

"Охрана у нас что надо. Уходите из Украины, сволочи. Вам все равно уже п*зда", - добавила девушка.

Массированна атака России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября взрывы раздавались сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других. Россияне массированно атаковали Украину.

Комментируя обстрел РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях.

Также на массированную атаку по Украине отреагировали и знаменитости, заявив, что Украина выстоит и победит.

Вас также могут заинтересовать новости: