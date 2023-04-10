Однако певица может позволить другим артистам петь ее хиты, переведенные с русского на украинский.

Певица Тина Кароль заявила, что она не будет переводить свои русскоязычные хиты. Однако исполнять их она тоже больше не хочет.

После 24 февраля 2022 года Кароль прекратила петь на русском, хотя у нее было немало хитов. Сейчас она поет на украинском языке. В интервью для YouTube-канала NM певица призналась, что переводить старые хиты очень трудно.

Впрочем, Кароль отмечает, что ей нравятся работы других артистов, которым удалось перевести свои русскоязычные песни и сделать из них красивые и благозвучные треки. По словам артистки, сейчас "на полке" у нее лежат хиты на русском, однако не все они переводятся.

Однако если кто-то захочет попробовать сделать перевод ее хитов, Кароль не будет против. Она даже готова предоставить права на исполнение таких переводов.

"Сама я не буду делать этого, пока я не собираюсь", - заявила певица.

После того, как Кароль прекратила петь свои русскоязычные хиты, она потеряла часть аудитории. Некоторые люди любили только такие песни, однако звезда об этом не жалеет. Она отметила, что это один из ее шагов в этой информационной войне.

Напомним, недавно Кароль очаровала сексуальными танцами и села на шпагат прямо на сцене.

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