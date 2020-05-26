Борис Моисеев отреагировал на слухи о страшном недуге

Артист заявил, что информация о его плачевном состоянии не соответствует действительности.

Российский певец Борис Моисеев отреагировал на слухи об ухудшении своего здоровья.

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Об этом он рассказал музыкальному критику Артуру Гаспаряну, пишет "Московский комсомолец".

"Ну, да, похоронили меня в очередной раз. Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает", - заявил Моисеев.

По его словам, его самоизоляции началась раньше, чем у других россиян. Во всем виноват инсульт.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что состояние российского певца Бориса Моисеева ухудшается, у него появились провалы в памяти.

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