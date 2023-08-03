Поклонники без ума от красоты певицы.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками впечатляющими фотографиями, на которым предстала в ультрастильном образе.

Для новой и очень женственной фотосессии знаменитость выбрала костюм-двойку из топа с длинным рукавом и свободных штанов. Однако в ее образе есть одна "изюминка" - рваные вещи, сквозь которые просвечивалось ее тело.

На одном из снимков Кароль позирует на полу. Она эротично выгнулась, положив руки и голову на край дивана. Таким образом можно рассмотреть ее изгибы тела и стальной пресс.

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Известно, что певица занимается спортом и правильно питается. Поэтому не странно, что она потрясающе выглядит.

"Мы им не по зубам. Двигаемся вперед и достигаем целей", - подписала фото Кароль.

Как отреагировали поклонники

"Современная, красивая, лучшая. Наша украинка"

"Ну, очень секси"

"Просто любовь"

"Фото прям очаровывают"

"Иногда мне кажется, что она ненастоящая. Нельзя быть настолько шикарной"

Напомним, ранее Тина Кароль разрыдалась из-за поступка своего сына.

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