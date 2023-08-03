Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками впечатляющими фотографиями, на которым предстала в ультрастильном образе.
Для новой и очень женственной фотосессии знаменитость выбрала костюм-двойку из топа с длинным рукавом и свободных штанов. Однако в ее образе есть одна "изюминка" - рваные вещи, сквозь которые просвечивалось ее тело.
На одном из снимков Кароль позирует на полу. Она эротично выгнулась, положив руки и голову на край дивана. Таким образом можно рассмотреть ее изгибы тела и стальной пресс.
Известно, что певица занимается спортом и правильно питается. Поэтому не странно, что она потрясающе выглядит.
"Мы им не по зубам. Двигаемся вперед и достигаем целей", - подписала фото Кароль.
Как отреагировали поклонники
- "Современная, красивая, лучшая. Наша украинка"
- "Ну, очень секси"
- "Просто любовь"
- "Фото прям очаровывают"
- "Иногда мне кажется, что она ненастоящая. Нельзя быть настолько шикарной"
Напомним, ранее Тина Кароль разрыдалась из-за поступка своего сына.