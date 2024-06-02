Она также рассказала, кто у нее родится.

Американская актриса Мэнди Мур, которая известна по сериалу "Это мы", фильмам "Спеши любить", "Как стать принцессой", "Лицензия на брак" и другим работам, сообщила о беременности. 40-летняя знаменитость совсем скоро станет мамой в третий раз.

Эту новость Мэнди сообщила в своем Instagram. Она также не стала скрывать, что у нее и ее мужа Тейлора родится девочка.

"Вскоре родится третий из нашей собственной "большой тройки". Не могу дождаться, когда у этих мальчиков появится сестренка", - написала актриса и показала фото своих двух сыновей.

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На каком месяце беременности сейчас Мэнди и выбрала ли уже имя для дочери - она не отметила.

Что известно о Мэнди Мур

Мэнди Мур начала свою актерскую карьеру в 2001 году. Тогда она сыграла маленькую роль в фильме "Доктор Дулиттл 2", и в том же году появилась в подростковой комедии "Дневники принцессы". Позже начала играть главные роли в кинолентах "Спеши любить", "Американская мечта" и в других киноработах. Она также известна как голос Рапунцель в различных проектах студии Disney.

Мур является обладательницей престижных премий, в частности, актриса имеет две премии Гильдии киноактеров США, а также номинации на премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Напомним, недавно стало известно, что украинский блогер Юлия Верба впервые станет мамой.

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