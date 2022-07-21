На первом месте рейтинга оказался Том Круз.

Стало известно, кто из голливудских актеров получил самый большой гонорар в 2022 году. На первом месте оказался Том Круз, на втором - Уилл Смитт, а третью позицию разделили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Об этом сообщает Variety.

Так, Том Круз за съемки в фильме "Топ Ган: Мэверик" заработал 100 миллионов долларов, Уилл Смитт за роль в "Эмансипасии" получил 35 миллионов долларов, Леонардо Ди Каприо заработал 30 миллионов долларов за съемки в "Убийцах цветочной луны", а Брэд Питт - 30 миллионов долларов за "Формулу-1".

На четвертом месте оказался Дуэйн Джонсон с гонораром в размере 22,5 миллиона долларов за съемки в "Черном Адаме".

Чуть меньше заработали Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс (оба за Spirited), Крис Хемсворт ("Добыча 2"), Вин Дизель ("Форсаж 10"), Том Харди ("Веном 3"), Хоакин Феникс ("Джокер 2") и Дензел Вашингтон ("Эквалайзер 3"). Они получили по 20 миллионов долларов.

А вот последние строчки в этом рейтинге занимают Роберт Дауни-младший (4 млн долл), Эмили Блант (4 млн долл), Даниэль Калуя (4 млн долл), Джейми Ли Кертис (3,5 млн долл), Аня-Тейлор Джой (1,8 млн долл).

Напомним, ранее Том Круз прыгнул с парашютом и напугал бедных животных.

Вас также могут заинтересовать новости: