Они уже давно стали главными секс-символами.

Наверное, у каждой девушки есть свой кумир среди знаменитостей, на которого она хотела бы быть похожа. Особенно, когда речь заходит о поклонниках и их количестве. Кто из знаменитых красавиц пользовался популярностью у мужчин - далее в материале.

Шэрон Стоун

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун в молодости не страдала от недостатка мужского внимания. Спросите, чем же она их покоряла? Невероятный ум и красота - сочетание не для слабонервных. Поговаривают, что уровень ее IQ 154, такой же, как и у Альберта Эйнштейна.

Анджелина Джоли

Покажите нам хоть одного человека, который смог бы пройти мимо этой красотки? Не берем во внимание мальчика со Львова, который просто уткнулся в свой телефон, когда рядом с ним стояла Джоли. Не удивительно, что Джоли смогла покорить сердце главного голливудского красавчика Брэда Питта. Наверное, после новости об их разводе у поклонников Джоли появился шанс.

Моника Белуччи

Что-то нам подсказывает, что от одной мысли об этой итальянской горячей женщине у мужчин учащается пульс. Особенно, если посмотреть ее фотографии в стиле "ню". Эта красотка уж точно знает секреты обольщения мужчин.

Брижит Бардо

А вы знали, что Пол Маккартни и Джон Леннон создали "Битлз" отчасти благодаря Брижит Бардо? В юные годы они оба были влюблены в эту сексуальную красотку, и кто бы мог подумать, что общий объект обожания поможет им сдружиться. Кстати, Боб Дилан и вовсе посвящал Бардо песни.

Мэрилин Монро

О личной жизни Мэрилин Монро можно говорить бесконечно. Она была самой популярной женщиной среди мужчин. И хоть ее личная жизнь не сложилась - она сделала много абортов и так и не стала счастливой, зато отбоя от противоположного пола у нее не было.

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