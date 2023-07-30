Певица рассказала о пережитом и отметила, что никому такого не желает.

Украинской певице Анне Тринчер стало плохо прямо в поезде. Сейчас она за границей, посреди ночи звезда поняла, что у нее паническая атака.

"Сегодня я пережила самую ужасную ночь в своей жизни", - написала Тринчер.

По словам певицы, ей было очень плохо. Она даже начала заикаться. Тринчер обратилась за помощью, ее спасали проводник и подруга. Блогерша отмечает, что не смогла бы справиться без поддержки.

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"Я впервые в жизни заикалась. Мое тело было спазмированным, но в то же время я ничего не чувствовала... Полтора часа проводник держал меня за руку. Он был смущен: не понимал, что делать. На связи была моя подруга, без которой я бы не справилась", - рассказала певица.

Также Тринчер не скрывает, что ей очень больно. Певица страдает от панических атак и пытается прорабатывать проблемы с психологом, однако ей снова пришлось все это почувствовать.

"Мне искренне себя жалко. Я никогда никому не пожелаю почувствовать хотя бы на 1% то, что почувствовала я. Конечно, паническая атака возникла небезосновательно, и из-за этого вдвойне больно... Очень больно. Я знаю, что я сильная, я хорошая, я умная, глубокая, и я бы справилась с чем угодно. Но к этому я просто не была готова", - отметила блогерша.

Причины панической атаки Тринчер не раскрыла. Она попросила не спрашивать у нее о проблемах, ведь она не хочет о них говорить.

Напомним, недавно Тринчер признавалась, что у нее и мужа был непростой период. Избранник певицы страдает от проблем со здоровьем, кроме этого, они сильно спорили и долго не могли найти компромисс.

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