Причина смерти Натальи Романенко пока неизвестна.

Скончалась известная украинская певица Наталья Романенко. Она ушла из жизни 2 ноября.

Журналистка Марина Кинах на своей странице в Facebook сообщила о смерти артистки и выразила свои соболезнования ее семье:

"Как страшно, как больно, когда из жизни уходят молодые, талантливые, жизнерадостные люди. Наташенька, милая, как же так. Всегда меня поздравляла со всеми праздниками, дарила мне диски со своими песнями, звонила и интересовалась моей жизнью и рассказывала о себе. Плачу. Не могу поверить".

Известно, что у Романенко остались муж и двое детей. Они пока никак не комментируют утрату.

Наталья Романенко - чем известна

Певица является заслуженной артисткой эстрадного искусства Украины. Она запомнилась слушателям благодаря таким хитам как "Кохаю тебе", "Любимые глаза", "Подснежники", "Заметай зима", "Булавочка-заколочка" и "Февраль".

Напомним, 17 июля стало известно, что украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла в Германии из-за онкологии.

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