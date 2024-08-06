Она опубликовала этот момент в соцсети.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно отпраздновала свой день рождения, показала трогательное поздравление старшей приемной дочери Мишель.

Так 12-летняя девочка за праздничным столом перед гостями выразила свои слова благодарности звездной маме. Видео этого момента опубликовала артистка в своем Instagram.

"Я хочу очень сильно поблагодарить свою душу - маму. Я очень сильно благодарна маме, потому что я никогда-никогда не была так счастлива от того, что у меня есть мама, очень любимая", - сказала Мишель и обняла Могилевскую.

Сама певица отметила, что видит кардинальные изменения в девочке после того, как она попала в семью. Наталья вспомнила, какой была дочь до знакомства и написала об этом так:

"Когда два с половиной года назад мы познакомились с Мишелькой, она была настолько напугана, что не могла разговаривать. Она, будто маленький волчонок, смотрела на мир. Была очень скованная, молчаливая и напряженная. Сегодня - это открытый, счастливый, спокойный ребенок, у которого огромные успехи во многих направлениях, очень талантливая и красивая девочка. Ты меня очень растрогала, моя Мишелька, спасибо тебе за прекрасные теплые слова. Самый лучший мой ребенок в мире".

К слову, о том, что Могилевская решила удочерить двух девочек Мишель и Софию, стало известно в январе этого года. Она тщательно скрывает их лица от публики, ведь отмечает, что дети прошли немало испытаний за свою жизнь. Певица занимается их воспитанием вместе с любимым Валентином.

Напомним, ранее блогер впервые показала, как выглядит муж Натальи Могилевской.

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