По словам певицы, он настолько зомбирован, что не верит в происходящее.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что общалась со своим братом, которой живет в России, о войне в Украине. Но он не поверил ее словам из-за постоянной пропаганды.

"Говорил мне: "А в каком году это видео? Что ты мне присылаешь?". Пропаганда очень мощная, профессиональная, люди действительно зомбированы. Они искренне верят в то, что говорят. За два месяца войны уже только слепой, глухой и тупой не понял, что происходит", – рассказала певица в интервью Александре Кучеренко.

По словам Могилевской, россияне уже давно могли бы разобраться в ситуации и попытаться что-то изменить, но они упорно не хотят этого делать. Главной причиной певица называет ту самую пропаганду, которая уже "проела" россиянам мозг.

"Мыслящий человек должен посмотреть обе чаши весов, взвесить и таким образом иметь свое мнение. Настолько убедительна информация с обеих сторон, что я села бы посередине и подумала бы простую вещь – те убедительные и те убедительные, но все на их территории происходит. Погибают украинцы, украинские дома, города", – добавила звезда.

Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала сюрприз раненому на войне бойцу.

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