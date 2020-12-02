Певица показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в бежевом жакете и с чашкой в руках. Волосы звезда распустила, а на лицо нанесла яркий макияж - оранжевые тени и красная помада. При этом фанатам не понравилось такое фото, да и новый образ Могилевской тоже.
"Стала какая-то другая, не похожа на прежнюю Наташу", "Вообще не узнать, что вы с собой делаете?", "Что с бровями? Ну что за мода пошла - брови как у Брежнева", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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