Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в бежевом жакете и с чашкой в руках. Волосы звезда распустила, а на лицо нанесла яркий макияж - оранжевые тени и красная помада. При этом фанатам не понравилось такое фото, да и новый образ Могилевской тоже.

"Стала какая-то другая, не похожа на прежнюю Наташу", "Вообще не узнать, что вы с собой делаете?", "Что с бровями? Ну что за мода пошла - брови как у Брежнева", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич