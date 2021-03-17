Артистка обнародовала в Instagram фото из ванны.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала на своей страничке в социальной сети фото из ванны.

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Артистка лежит в белой ванне, облокотившись на край. При этом она ярко накрашена - смоки айс и нюдовые губы.

"А как вы планируете встретить любимого человека сегодня вечером?" - подписала фото звезда.

"Нет человека - нет проблемы, как его встречать", "Сегодня встречают меня", "Мне бы его ещё найти, прежде чем встречать", "Поедим, поговорим, помоемся... все как у всех", - ответили певице фанаты.

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Автор: Диана Могилевич