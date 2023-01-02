Певица рассказала, что сейчас между ними происходит.

Звездную чету Настю Каменских и Потапа давно подозревают в разрыве отношений. Да и сами они периодически подливают масло в огонь. Долгое время они не "появлялись" в соцсетях друг друга и писали неоднозначные посты.

Однако совсем недавно они развеяли слухи о разводе, появившись вместе на благотворительном вечере. Они исполнили украинскую песню, и в это время Каменских нежно обнимала супруга за плечи.

Сейчас же певица более детально рассказала об их отношениях. В интервью Insider Каменских призналась, что у них с Потапом очень большая загруженность, поэтому они редко вместе появляются на публике. Однако о разводе речи не идет.

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"Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное - объединяться, когда тяжело и наступает ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас свои задачи и направления деятельности. Однако, главное - это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и Победе", - сказала Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских и Потап вместе посетили вечеринку, на которой спели легендарную украинскую песню "Червона рута".

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