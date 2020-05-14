"Куколка": улыбающаяся Настя Каменских покорила сеть новым фото

Поклонники певицы засыпали ее массой комплиментов.

Украинская певица Настя Каменских, известная также под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками очередным ярким фото.

Свежий снимок артистка разместила в Instagram.

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На нем улыбающаяся Каменских позирует на фоне своего дома. Девушка сидит на лавочке и держит на руках своего домашнего любимца - белоснежную собачку.

Одета певица в белые брюки и трендовую джинсовую куртку нежно-голубого оттенка с оригинальным узором. С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице Каменских имеет счастливый вид.

"Куколка", "Нельзя быть такой красивой", "Прелесть", "Очень красивая", "Вау", "Круто", "Нежная и настоящая", - написали подписчики в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее игривая Настя Каменских в пикантном наряде показала, как отметила 33-летие.