"Куколка": улыбающаяся Настя Каменских покорила сеть новым фото
22:35, 14 мая 2020Звезды
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Поклонники певицы засыпали ее массой комплиментов.
Каменских показала новое волшебное фото / instagram/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, известная также под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками очередным ярким фото.
Свежий снимок артистка разместила в Instagram.
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На нем улыбающаяся Каменских позирует на фоне своего дома. Девушка сидит на лавочке и держит на руках своего домашнего любимца - белоснежную собачку.
Одета певица в белые брюки и трендовую джинсовую куртку нежно-голубого оттенка с оригинальным узором. С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице Каменских имеет счастливый вид.
"Куколка", "Нельзя быть такой красивой", "Прелесть", "Очень красивая", "Вау", "Круто", "Нежная и настоящая", - написали подписчики в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее игривая Настя Каменских в пикантном наряде показала, как отметила 33-летие.
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