По словам Беспалова, певица нашла мужчину сердца.

Блогер Богдан Беспалов "слил" информацию о том, что певица Настя Каменских закрутила новый роман. По его словам, у нее есть мужчина сердца, однако она продолжает поддерживать контакт с Потапом, который еще является ее официальным супругом.

По словам Беспалова, Каменских манипулирует Потапом, говорит о том, что он испортил ее жизнь и карьеру, а теперь должен вкладывать в нее финансы.

"Вы посмотрите, какая у нее жажда получить латино-америнское Грэмми. С одной стороны это не плохое качество, потому что такие люди, как Каменских, потом и получают такие награды. Потому что они пойдут на все в своей жизни, чтобы получить это Грэмми. В то же время Настя получает финансирование от Потапа и приятные бенефиты от мужчины сердца", - сказал блогер на своем YouTube-канале.

Он добавил, что Каменских умело пользуется всеми навыками, которые она получила в шоу-бизнесе.

"Ой, молодец. И принца сердца нашла, и доишь старенького деда", - подытожил Беспалов.

Напомним, ранее блогер выдал шокирующие подробности развода Потапа и Насти Каменских. При этом сама певица утверждает, что у них с супругом все хорошо в отношениях.

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