Горячая Настя Каменских показала свои "суперсилы"
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новое видео.
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Звезда посетила ТопТимХаус, где с блогерами-миллионниками сняла несколько видео. На одном из роликов Настя показала свои "суперсилы".
"Обожаю открытых, энергичных и креативных людей, которые любят шутить и всегда идут по жизни с улыбкой. Провести целый день с такими людьми - это нереальное удовольствие", - написала Каменских.
Обожаю открытых, энергичных и креативных людей, которые любят шутить и всегда идут по жизни с улыбкой😍 Провести целый день с такими людьми - это нереальное удовольствие! 🔝 @top_team_houze - спасибо, что пригласили и спасибо за такой крутой день вместе! ⠀ You are real #TikTok superheroes 😄🤩 ⠀ Кстати, заходите на наши с ребятами TikTok страницы и смотрите, какие крутые видео мы наснимали! 😘 ⠀ #topteam #nk #havingfun #nice2cu
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала "бесконечно длинные" ноги в коротеньких шортиках.
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