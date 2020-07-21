Горячая Настя Каменских показала свои "суперсилы"

Певица опубликовала новое видео.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новое видео.

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Звезда посетила ТопТимХаус, где с блогерами-миллионниками сняла несколько видео. На одном из роликов Настя показала свои "суперсилы".

"Обожаю открытых, энергичных и креативных людей, которые любят шутить и всегда идут по жизни с улыбкой. Провести целый день с такими людьми - это нереальное удовольствие", - написала Каменских.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала "бесконечно длинные" ноги в коротеньких шортиках.

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