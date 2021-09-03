В съемках ролика приняли участие 12 знаменитостей.

В сети презентовали яркое интро, которое будет начинать шоу о жизни известных людей "ЖВЛ" на телеканале "1+1" в течение всего нового сезона. Одну из главных ролей в нем исполнила Настя Каменских.

Об этом сообщили в пресс-службе "1+1".

Отмечается, что в съемках ролика приняли участие 12 знаменитостей, а также звездные репортеры проекта.

"В новом ролике ведущие Вера Кекелия и Богдан Юсипчук идут по пустыне, утомленные солнцем и скукой. Они находят дискобол, который переносит их на вечеринку у бассейна. Там их уже ждут самые известные звезды страны", – говорится в сообщении.

Читайте также"Очень откровенная" Настя Каменских рассекретила образ из нового промо для шоу (фото)Среди звезд – певец Павел Зибров, артистка Алина Гросу со своим парнем Романом Полянским, певица Слава Каминская, ведущая "Твоего дня" на 1+1 Стася Ровинская, ведущий "Сніданка з 1+1" Руслан Сеничкин, актриса "Женского Квартала" и участница "Танцев со звездами-11" Настя Оруджова, победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин, олимпийский призер Илья Кваша, танцовщик Дмитрий Дикусар, певец El Кравчук, футболист Сергей Мельник.

"Ролик интро 5 сезона "ЖВЛ" получился невероятно ярким и солнечным. Я рада не только участвовать в съемке этого видео, но и тому, что саундтреком для него стала песня Loca из моего альбома "Красное Вино". Мне кажется, что это придало ролику перчинку", – прокомментировала Каменских.

Автор: Иван Бойко