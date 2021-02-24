Супермодель показала новое фото.

Известная супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото она позирует на берегу океана в черных трусиках. При этом из одежды на ней больше ничего не было. Голову Наоми украсила ветками. Стоит отметить, что модель старалась прикрыть грудь рукой, тем не менее сосок она засветила.

Кто такая Наоми Кэмпбелл:

В 1978 году в возрасте 7 лет Кэмпбелл снялась в музыкальном клипе Боба Марли

Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала "Vogue" и журнала "Time"

В 2007 году она приняла участие в юбилейном показе Dior в Версале

В 2015 году Кэмпбелл подписала контракт на съемки в драме "Империя". В октябре 2015 года она снялась в двухсерийном фильме "Американская история ужасов: Отель" в роли редактора модного журнала Vogue Клаудии Бэнксон

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Автор: Диана Могилевич