Дорофеева отпраздновала Рождество / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Вчера все украинцы встречали Рождество по-новому. Кутья, холодец, салаты, картошка, мясо и свечи украшали праздничные столы в каждом доме. Исполнительница Надя Дорофеева тоже похвасталась застольем, выложив фото в сеть. 

Дорофеева отпраздновала Рождество / скриншот Instagram

Однако какой бы красивый ни был стол, самое главное - это компания. А она была на удивление душевной! В Святой вечер собрались вместе Надя, ее муж - ресторатор Миша Кацурин, а также его мама и бабушка. Звезда написала, что этот момент был идеальным.

Сам Миша на своей странице добавил, что для него это большое счастье, когда самые любимые женщины рядом.

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Дорофеева с семьей / скриншот Instagram

Добавим, что Дорофеева уже не первый раз проводит время с родными мужа. Также часто ее можно увидеть с Мишиными детьми: с дочкой Сашей и сыном Иваном от брака с Дашей Кацуриной. 

Кстати, о романе звезды с ресторатором стало известно в конце марта 2022 года. А уже летом 2023 пара тайно сыграла свадьбу. 

Напомним, Дорофеева страстно поцеловалась с мужем на концерте в Киеве и спела вместе с ним свой хит "Щоб не було".

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