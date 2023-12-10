Они вместе исполнили хит "Щоб не було".

Украинская певица Надя Дорофеева 9 декабря выступила в Stereo Plaza, в Киеве. На концерте собралось много поклонников артистки, которые не могли дождаться ее выхода на сцену.

Кроме того, что Додо исполнила всеми любимые песни и даже вышла на бис, она еще устроила поклонникам несколько сюрпризов. Во-первых, с ней на одной сцене появился Макс Барских, с которым она спела "Ритмы". А также ее трек "Щоб не було" вместе с ней исполнил ее супруг Михаил Кацурин.

Молодой человек вышел на сцену и пошутил: "Знаете ситуацию, когда пришел к жене на работу?"

Видео дня

Кроме того, Кацурин выдал их семейный секретик. Он рассказал, что перед премьерой каждого клипа они с Надей делают ставки на то, сколько человек посмотрит его. Что касается клипа "Щоб не було", то, как признался Миша, Надя говорила, что он и миллиона не соберет, поэтому ей было стыдно вообще называть эту работу клипом.

Однако это видео посмотрели 23 миллиона человек, что стало для Додо настоящим потрясением.

Стоит отметить, что пока Кацурин находился на сцене, они с Дорофеевой несколько раз страстно поцеловались, а также она эротично двигалась перед супругом во время исполнения их общей песни.

Напомним, Дорофеева продала свои уши из клипа "На самоті" за 2 млн гривень.

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