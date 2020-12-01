Певица предстала в дерзком образе.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в БДСМ-костюме.

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На фото она предстала в трусиках с завышенной талией, бюстгальтере и чокере. Комплект нижнего белья украшен БДСМ-элементами, такими как ремни и замки. Образ получился очень дерзким.

Стоит отметить, что у Нади красивая фигура, которую было видно в таком "луке". Видно, что девушка следит за своим питанием и занимается спортом.

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Автор: Диана Могилевич