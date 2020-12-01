Надя показала фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в БДСМ-костюме.
Читайте такжеПопулярная модель показала сочные формы в бикини
На фото она предстала в трусиках с завышенной талией, бюстгальтере и чокере. Комплект нижнего белья украшен БДСМ-элементами, такими как ремни и замки. Образ получился очень дерзким.
Стоит отметить, что у Нади красивая фигура, которую было видно в таком "луке". Видно, что девушка следит за своим питанием и занимается спортом.
Надя показала фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva
Другие новости УНИАН:
- Голая попа и язык: Оля Цибульская шокировала фанатов новым фото
- Известная модель сверкнула пышными формами в купальнике
- Потап извинился за клип Дорофеевой на сольную песню
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram