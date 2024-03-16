Он говорит, что начал самостоятельно учиться управлению дронами.

Украинский актер Иван Блиндар, который сыграл Кузьму Скрябина в новом фильме "Я, Победа и Берлин", рассказал, готов ли пойти воевать на фронт.

Мужчина отметил, что сейчас он активно помогает военным донатами и сборами на машины.

"Сейчас такое время, что ты или в ВСУ, или для ВСУ. И третьего не дано. И надо успевать жить, пока ты работаешь для донатов, или учишься воевать, или воюешь", - сказал Иван в интервью РБК-Украина.

Он не исключает, что может пополнить ряды ВСУ, поэтому начал активно учиться военным делам. Об этом Блиндар сказал так:

"Ребята сбросили мне учебный курс по дронам, передал пульт одноклассник, я уже буду себе учиться понемногу. Лучше знать и не использовать, чем не знать и обоср*ться. Еще FPV хочу освоить. В будущем я бы хотел освоить большие крылья. В случае чего надо быть всем готовыми".

Иван уже успел пройти курс по тактической медицине и может оказать первую помощь.

"Сейчас, к сожалению, такое время, что каждый из нас должен это уметь, потому что ты никогда не знаешь, что будет. Оторвет тебе руку и что делать? Умирать? Нет, надо себя спасать", - подчеркнул Блиндар.

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник ответил, пойдет ли на фронт.

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