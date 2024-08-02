Певица показала, как миллиардер праздновал свое 69-летие.

Известная украинская певица Камалия рассказала о важном празднике в семье. Ее экс-супругу - миллиардеру пакистанского происхождения Захуру - исполнилось 69 лет. Исполнительница показала, как они праздновали день рождения.

В своем Instagram артистка поделилась кадрами с празднования. Она отметила, что Захур не хотел устраивать шумных вечеринок и они провели время в семейном кругу за ужином в ресторане.

Вместе с 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой, а также своей мамой, Камалия устроила сюрприз для мужа. Для Захура вынесли праздничный торт со свечами и подарили ему картину с его портретом.

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"Вчера (1 августа - УНИАН) был особенный день - день рождения Захура! Вся наша семья собралась вместе, чтобы тепло и искренне поздравить его. Никаких громких празднований не было, только самые близкие люди, в очень тихой и по-семейному уютной атмосфере. Это был замечательный вечер, наполненный воспоминаниями, смехом и теплыми разговорами. В такие моменты понимаешь, как важно иметь рядом тех, кто тебя поддерживает и любит", - поделилась певица.

К слову, Камалия и Захур поженились в 2003 году. У супругов родились дочери, но после 20 лет брака они объявили о разводе. Пара не раскрывает причин разрыва отношений. Однако они даже после расставания продолжают общаться и часто проводят время вместе.

Напомним, ранее Камалия неожиданно показалась в свадебном платье. Певица призналась, что ее сердце занято.

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